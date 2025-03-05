Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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Общественники требуют отмены концерта Дианы Арбениной в Оренбурге

Общественники требуют отмены концерта Дианы Арбениной в Оренбурге

Концерт запланирован на 30 марта. Представители общественной организации «Офицеры России» направили обращение к губернатору Оренбуржья с просьбой отменить запланированный на 30 марта концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные Снайперы».

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