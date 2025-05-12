Зеленский после окрика Трампа осмелел от испуга: засобирался в Стамбул и потребовал к себе Путина

Киевский режим, подгоняемый грозным окриком президента США из Вашингтона, придумал, как выкрутиться из патовой дипломатической ситуации, в которой оказался Зеленский после предложения Москвы начать прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле о долгосрочном мире.
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