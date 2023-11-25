Дети, рождённые мигрантами в России, не станут автоматически гражданами РФ

светлана куклина Согласна, что это западный проект мне 77 лет, сколько живу такого количества мигрантов никогда не видела.

В Владимир Уж коли профессиональный юрист трактовал закон не правильно, то чиновники на местах, раздающие граждаство мигрантам, тем более истолкуют закон не так как положено.