Недавно я написал статью (ссылка), https://dzen.ru/a/ZVDuhMuRgxZ5. что с 25.10.2023 года вступил в силу новый Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации" от 28.
Дети, рождённые мигрантами в России, не станут автоматически гражданами РФ
Комментарии
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светлана куклина
Согласна, что это западный проект мне 77 лет, сколько живу такого количества мигрантов никогда не видела.
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15 час.
В
Владимир
Уж коли профессиональный юрист трактовал закон не правильно, то чиновники на местах, раздающие граждаство мигрантам, тем более истолкуют закон не так как положено.
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15 час.
Борис Сторублевцев
менять законы так ,чтобы при первом же инцедете депарировать всю семью ,весь род!!!Без права въезда пожизненно для всех слежующих отпрысков!!!
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15 час.
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