Я не склонен преувеличивать возможности натовских наёмников и инструкторов, что напрямую задействованы в войне против нас.
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Я не склонен преувеличивать возможности натовских наёмников и инструкторов, что напрямую задействованы в войне против нас.
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