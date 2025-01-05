Стоит ли бояться перигелия? Астроном объяснил, чем грозит «большое Солнце» Ирина Валькова4 января наша планета оказалась на минимальном расстоянии от Солнца, достигая точки, известной как перигелий.
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