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Стоит ли бояться перигелия? Астроном объяснил, чем грозит «большое Солнце»

Стоит ли бояться перигелия? Астроном объяснил, чем грозит «большое Солнце»

Стоит ли бояться перигелия? Астроном объяснил, чем грозит «большое Солнце» Ирина Валькова4 января наша планета оказалась на минимальном расстоянии от Солнца, достигая точки, известной как перигелий.

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