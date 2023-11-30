Китай продолжит прилагать усилия для защиты справедливости в палестинском вопросе -- Си Цзиньпин

Пекин, 30 ноября /Синьхуа/ -- Китай продолжит прилагать усилия для защиты справедливости в палестинском вопросе, активно продвигать мирные переговоры и, как и всегда, оказывать палестинской стороне гуманитарную помощь и поддержку в сфере развития.