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В небе над Антальей замечен необычно крупный светящийся метеор

В небе над Антальей замечен необычно крупный светящийся метеор

Местные жители показывают впечатляющие фото и видео в социальных сетях.В небе над турецкой Антальей замечен крупный метеор: местные жители показывают впечатляющие фото и видео в социальных сетях.

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