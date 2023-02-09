В России завершились госиспытания гранат для защиты от ракет с наведением

Государственные испытания специальных гранат, которые создают непроницаемое облако для защиты людей и техники от удара высокоточных управляемых ракет, успешно завершились в России, заявили в госкорпорации «Ростех», 9 февраля, сообщает РИА Новости.
Государственные испытания специальных гранат, которые создают непроницаемое облако для защиты людей и техники от удара высокоточных управляемых ракет, успешно завершились в России, заявили в госкорпорации «Ростех», 9 февраля, сообщает РИА Новости.
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