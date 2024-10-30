В районах Сокол и Щукино завершены работы по благоустройству территории вокруг МЦК

В районах Сокол и Щукино завершены работы по благоустройству территории вокруг надземного пешеходного перехода через Московское центральное кольцо (МЦК), который соединяет улицу Врубеля и проектируемый проезд № 6560.
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