ВС Израиля заявили, что не стреляли по гумконвою в Газе 29 февраля

Проверка в армии Израиля показала, что израильские войска не открывали огонь по гуманитарному конвою в секторе Газа 29 февраля, но начали стрельбу «по ряду подозреваемых», которые приблизились к силовикам и представляли для них угрозу.
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