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Провал смертной казни в Теннесси: заключенная выжила после инъекции и впала в кому

Провал смертной казни в Теннесси: заключенная выжила после инъекции и впала в кому

В тюрьме Ривербенд города Нэшвилл (штат Теннесси) сорвалось осуществление высшей меры наказания. В среду вечером 52-летнюю Кристу Пайк зафиксировали на медицинской кушетке, чтобы ввести ей летальную дозу пентобарбитала.

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