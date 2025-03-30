"Ъ": суд в Сочи отказал в разблокировке счетов жены экс-замначальника МЧС Кубани

Третий апелляционный суд в Сочи отказал жене экс-замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко Светлане в снятии ареста со счетов, которые заблокировали в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении ее супруга.
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