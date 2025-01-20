Депутат Ивлев: Трамп сочетает амплуа политика, бизнесмена и шоумена

Такое поведение характерно для сильного политика Депутат Государственной думы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев выразил мнение, что избранный американский президент Дональд Трамп сочетает в себе три амплуа: политика, предпринимателя и шоумена.
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