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Стало известно о прибытии под Харьков группы мобилизованных солдат ВСУ под конвоем

В Харьковскую область прибыли мобилизованные бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) под конвоем. Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

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Комментарии
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Константин Самарин
Не понятно, под чьим конвоем они прибыли? С какой стороны линии фронта прибыли?
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