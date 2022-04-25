Кроссовер опрокинулся в водопад в Кончезеро

Трагическое ДТП с участием кроссовера Грейт Вол (Great Wall M4) произошло в селе Кончезеро в районе моста через протоку – водопад, соединяющую озера Пертозеро и Кончезеро (19-й километр автодороги “Кола” – Кончезеро – “автодорога Шуйская – Гирвас”).