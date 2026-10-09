Две полоски и несколько килограммов счастья: 10 мемов про беременность

Если вы уже мать, если вы беременны сейчас или малыша ждет кто-то из ваших подруг — обязательно оцените эти смешные картинки.
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