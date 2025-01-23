Гимнастка Аверина выложила фотографии с отпуска с фигуристом Соловьевым

Серебряная медалистка Олимпиады в Токио и 18-кратная чемпионка мира в художественной гимнастике Дина Аверина на своей странице в Instagram показала совместные фотографии с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Дмитрием Соловьевым, намекнув на романтические отношения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии