Телеканал "КРЫМ 24"

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Очевидцы сфотографировали цаплю в Симферополе, которая похожа на Симу

Очевидцы сфотографировали цаплю в Симферополе, которая похожа на Симу

Горожанам удалось сфотографировать цаплю, которая была похожа на Симу. Птица лакомилась рыбой в русле реки Салгир.

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