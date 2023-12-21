В ХАМАС отвергли предложения Израиля по обмену заложниками

Палестинская группировка ХАМАС отклонила предложение Израиля о временном перемирии. The Wall Street Journal сообщает, что Израиль предложил остановить боевые действия на одну неделю в обмен на освобождение 40 заложников.
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