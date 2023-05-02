Украинцы им ближе, чем русские

Гибель детей всегда трагедия. И гибель девочки Киры в Одессе — трагедия тоже. Но когда всюду начинается заламывание рук, большие глаза и разговоры о том, что “как можно жить, спать, есть, когда творится такое” — тут уже неизменно возникают вопросы.