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Царьград

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Мир на Украине на словах и на деле: Какие три решения Трампа могли бы изменить ситуацию

Мир на Украине на словах и на деле: Какие три решения Трампа могли бы изменить ситуацию

Американский лидер Дональд Трамп вновь сообщил о необходимости завершить конфликт на Украине, однако политические заявления сами по себе не приближают соглашение.

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