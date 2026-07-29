Во Владимирской области группа подростков предстанет перед судом по обвинению в экстремизме и нападениях на граждан

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении пяти лиц в возрасте от 15 до 18 лет, которые в зависимости от роли каждого обвиняются в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч.