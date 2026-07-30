Пашинян заявил о готовности потребовать у России миллиарды долларов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предупредил, что Ереван может обратиться в международный арбитраж по вопросу использования Южно-Кавказской железной дороги, находящейся в концессионном управлении ЮКЖД — дочерней структуры РЖД.
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