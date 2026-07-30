Новости внутрен...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пашинян заявил о готовности потребовать у России миллиарды долларов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предупредил, что Ереван может обратиться в международный арбитраж по вопросу использования Южно-Кавказской железной дороги, находящейся в концессионном управлении ЮКЖД — дочерней структуры РЖД.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Корякин
Эта сука ещё что -то собирается требовать???!
Ответить
1 м.