Правительство Пермского края планирует ввести новые льготы для ИТ и гостиниц

В Пермском крае для предприятий в сфере ИТ и гостиничного бизнеса хотят сделать новые льготы. Региональное минэкономразвития уже разработало поправки к налоговой системе, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии