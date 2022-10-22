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Бывшего лидера Китая Ху Цзиньтао под руки вывели из зала на съезде партии

Бывшего председателя Китая, 79-летнего Ху Цзиньтао вывели из зала на съезде партии. Это произошло в день избрания нового состава ЦК<strong>Бывшего председателя КНР Ху Цзиньтао вывели из зала во время заседания в последний день <a href="https://rtvi.

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