БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Армения: «дорожная карта» Запада после сдачи Нагорного Карабаха

Армения: «дорожная карта» Запада после сдачи Нагорного Карабаха

Заветам Болтона верны Уже в обозримой перспективе Армения может заявить о выходе из ОДКБ, а также поставить вопрос о пребывании российской военной базы в Гюмри, предположил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

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