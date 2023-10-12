Армения: «дорожная карта» Запада после сдачи Нагорного Карабаха

Заветам Болтона верны Уже в обозримой перспективе Армения может заявить о выходе из ОДКБ, а также поставить вопрос о пребывании российской военной базы в Гюмри, предположил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.