14 сентября завершится сезон одного из любимых городских проектов “Открытое пианино” на набережной. Я решил 14 сентября позвать друзей проекта, которые частенько заглядывали к нам, чтобы последний раз в этом сезоне насладиться их игрой, пением и в целом душевной красотой! Приятно, что на мою инициативу отреагировали не только пианисты, но целые группы и хоры, поэтому […] Запись Сезон “Открытого пианино в ротонде” завершится большим концертом впервые опубликована на сайте karelia.