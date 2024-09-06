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Сезон “Открытого пианино в ротонде” завершится большим концертом

14 сентября завершится сезон одного из любимых городских проектов “Открытое пианино” на набережной. Я решил 14 сентября позвать друзей проекта, которые частенько заглядывали к нам, чтобы последний раз в этом сезоне насладиться их игрой, пением и в целом душевной красотой! Приятно, что на мою инициативу отреагировали не только пианисты, но целые группы и хоры, поэтому […] Запись Сезон “Открытого пианино в ротонде” завершится большим концертом впервые опубликована на сайте karelia.

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