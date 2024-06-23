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Женская НБА. «Сиэтл» встретится с «Коннектикутом», «Чикаго» сыграет с «Индианой» и другие матчи

 «Сиэтл» встретится с «Коннектикутом». Энджел Риз снова сыграет против Кейтлин Кларк в матче «Чикаго» и «Индианы».

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