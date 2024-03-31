Steak Lovers
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Steak Lovers

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Котлеты больше не готовим. Распробовали рецепт мясных пальчиков: делаются просто и можно менять начинку

Котлеты больше не готовим. Распробовали рецепт мясных пальчиков: делаются просто и можно менять начинку

Фарширование мяса позволяет придать блюду уникальный вкус. Этот принцип идеально подходит для Мясных Пальчиков, которые можно приготовить одним способом, но каждый раз получить новый вкус благодаря различным начинкам.

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