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Как Маяковский стал революционным поэтом и кошмаром для тюремщиков

Как Маяковский стал революционным поэтом и кошмаром для тюремщиков

19 июля, ровно 130 лет назад, родился гений русской революции.фото: wikipedia.org--> Бывают люди, которые символизируют собой целую эпоху, одно имя вызывает ряд ассоциаций и мгновенно передаёт настроение и атмосферу того или иного времени.

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Комментарии
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Сергей Дмитриев
Стихотворение в виде письма Горькому до сих пор в игноре, даже у критиков и почитателей ВМ. А оно заслуживает отдельной статьи  об истории этого стихотворения, не говоря уж о содержании.
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16 час.
Николай Галыгин
Странный поэт и стихи его какой-то сплошной кич,да и покончил то же на волне эмоций,Лиля его довела.
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9 час.

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