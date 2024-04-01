Израиль усилит меры безопасности в посольствах после удара по Дамаску

Израиль усилит безопасность в посольствах по всему миру после своего же удара по столице Сирийской Арабской Республики - Дамаску, где располагаются иранские военные советники из Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана), передает портал Ynet .