Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Израиль усилит меры безопасности в посольствах после удара по Дамаску

Израиль усилит меры безопасности в посольствах после удара по Дамаску

Израиль усилит безопасность в посольствах по всему миру после своего же удара по столице Сирийской Арабской Республики - Дамаску, где располагаются иранские военные советники из Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана), передает портал Ynet .

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