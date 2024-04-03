Рекордное потепление: приближаемся к «неизведанной территории» Елена ГалицкаяС приходом весны на территорию Европейской России пришли прогретые воздушные массы из Средиземноморья, вызвав резкий подъем температуры во многих населенных пунктах.
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