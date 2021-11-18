Какая радость ваши замечательные фильмы: Эльдару Рязанову сегодня - 94

Его фильмы давно стали классикой отечественного кинематографа, диалоги киногероев — разобрали на цитаты… Несмотря на возраст, многие фильмы Эльдара Рязанова остаются если не актуальными, то по-прежнему любимыми за их теплоту, душевность и остроту.