Экспертиза начальной максимальной цены контрактов (договоров) помогла Москве сэкономить более 25 млрд рублей за 9 месяцев 2026 года, сообщила заммэра города, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
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