Бойцов "Вагнера" отравили пирожками: "Люди умирали"

Бойцам ЧВК "Вагнер" в зоне СВО пришлось сталкиваться не только с опасностями на поле боя. У них даже существовал целый ряд запретов: например, брать пирожки у местных, - бывало, такими угощениями травили насмерть.
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