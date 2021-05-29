Новый штамм коронавируса выявлен во Вьетнаме, передает VnExpress.Как заявил глава Минздрава Вьетнама Нгуен Тхань Лонг, генетическое секвенирование анализов нескольких пациентов выявило наличие сразу двух распространенных вариантов коронавируса.
Новый штамм коронавируса выявлен во Вьетнаме, передает VnExpress.Как заявил глава Минздрава Вьетнама Нгуен Тхань Лонг, генетическое секвенирование анализов нескольких пациентов выявило наличие сразу двух распространенных вариантов коронавируса.
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