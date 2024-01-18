Театр абсурда
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Театр абсурда

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Захарова прокомментировала заявление Кулебы о желании избить Лаврова

Захарова прокомментировала заявление Кулебы о желании избить Лаврова

Неадекватность представителей киевского режима является широко известным фактом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя очередное нелепое высказывание главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о желании ударить министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

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