Захарова прокомментировала заявление Кулебы о желании избить Лаврова

Неадекватность представителей киевского режима является широко известным фактом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя очередное нелепое высказывание главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о желании ударить министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
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