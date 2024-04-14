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Бобровский – 2-я звезда матча с «Баффало»: 27 сэйвов из 29, 36-я победа в сезоне

Сергей Бобровский отразил 27 бросков из 29 в матче с «Баффало» (3:2 ОТ). Вратарь «Флориды» признан второй звездой этой игры.

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