Мэр Елизово Гаглошвили будет уволен после уголовки за хулиганство Артём Гаглошвили. Обложка © Официальный сайт Правительства Камчатского края Губернатор Камчатки Владимир Солодов поручил уволить мэра города Елизово Артёма Гаглошвили в связи с утратой доверия после того, как он был осуждён за хулиганство.