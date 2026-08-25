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Лавров и глава дипслужбы Ватикана проводят совместную пресс-конференцию

Лавров и глава дипслужбы Ватикана проводят совместную пресс-конференцию

Глава МИД России Сергей Лавров и секретарь Святого престола по отношениям с государствами и международными организациями архиепископ Пол Ричард Галлахер проводят совместную пресс-конференцию по итогам переговоров.

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