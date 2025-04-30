Совокупная выручка 30 авиакомпаний в РФ достигла 1,77 трлн рублей в 2024 году

Рынок пассажирских авиаперевозок России в 2024 году показал рекордные показатели. Совокупная выручка 30 авиакомпаний достигла 1,77 трлн рублей, что на 23% больше показателей 2023 года и на 65% превышает уровень 2022 года.
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