На Honda Accord 2018-2022 годов теперь доступны беспроводные Apple CarPlay и Android Auto

Компания Honda объявила о планах предложить устанавливаемое дилером обновление программного обеспечения для Honda Accord, которое обеспечит поддержку беспроводных технологий Apple CarPlay и Android Auto для моделей, изначально не оснащенных этой функцией.
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