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Сергей Кравцов: свыше 700 обновленных школ открыли в России 1 сентября

Сергей Кравцов: свыше 700 обновленных школ открыли в России 1 сентября

В 38 тысячах российских школ сегодня начался новый учебный год. За парты сели 18 миллионов учеников, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов во время визита в образовательный центр «Орбита» в Домодедове вместе с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым .

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