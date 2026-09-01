Сергей Кравцов: свыше 700 обновленных школ открыли в России 1 сентября

В 38 тысячах российских школ сегодня начался новый учебный год. За парты сели 18 миллионов учеников, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов во время визита в образовательный центр «Орбита» в Домодедове вместе с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Константинов посо...
- ВС Politico: в ЕС на...
- Выплату педагогам...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым