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Скелеты в шкафу: в Литве опасаются раскрывать имена осведомителей КГБ

Скелеты в шкафу: в Литве опасаются раскрывать имена осведомителей КГБ

В сейме Литвы отвергли предложение обнародовать имена бывших сексотов КГБ. Это яркое проявление «внутривидовой борьбы» — политики молодого поколения хотят нанести удар по более возрастным своим соперникам.

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