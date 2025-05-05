Скелеты в шкафу: в Литве опасаются раскрывать имена осведомителей КГБ

В сейме Литвы отвергли предложение обнародовать имена бывших сексотов КГБ. Это яркое проявление «внутривидовой борьбы» — политики молодого поколения хотят нанести удар по более возрастным своим соперникам.
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