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Мировое обозрение

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В 50 раз рыхлее молотого кофе: астероид Бенну оказался космической кучей щебня

В 50 раз рыхлее молотого кофе: астероид Бенну оказался космической кучей щебня

20 октября 2020 года автоматическая станция OSIRIS-REx впервые в истории человечества коснулась поверхности астероида Бенну.

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