Forbes сообщил о возможной переброске одной из лучших бригад ВСУ для обороны Авдеевки

Украинское командование идет на огромный риск, решив укрепить позиции в городе, пишет изданиеУкраинское командование, возможно, перебросило в Авдеевку 3-ю штурмовую бригаду, одно из своих лучших подразделений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии