Председатель СК России поручил представить доклад по информации о совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетнего жителя Оренбургской области

В социальных медиа сообщалось о факте избиения школьниками своего сверстника в городе Новотроицке.По данному факту следственными органами СК России по Оренбургской области проводится процессуальная проверка.
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