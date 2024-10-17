Назначение Олега Ляшко на пост командира батальона беспилотных систем: реакция и контекст Ольга ВайленкоНедавно в Вооруженных силах Украины произошло событие, которое привлекло внимание как в стране, так и за ее пределами.
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