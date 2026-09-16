Расходы США на боевые действия против Ирана превысили $38 млрд

По оценке CBO, первоначальная интенсивная фаза конфликта длилась чуть более месяца. Расходы Пентагона планируется наращивать по мере продолжения боевых действий: при уровне насилия, характерном для мая и июня, каждый дополнительный месяц кампании будет обходиться примерно в 2 миллиарда долларов, а при интенсивности июля — около 3 миллиардов.