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Регионы России

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Расходы США на боевые действия против Ирана превысили $38 млрд

Расходы США на боевые действия против Ирана превысили $38 млрд

По оценке CBO, первоначальная интенсивная фаза конфликта длилась чуть более месяца. Расходы Пентагона планируется наращивать по мере продолжения боевых действий: при уровне насилия, характерном для мая и июня, каждый дополнительный месяц кампании будет обходиться примерно в 2 миллиарда долларов, а при интенсивности июля — около 3 миллиардов.

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