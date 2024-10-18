Политика как он...
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Политика как она есть

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«Итог? Страны не стало». Спикер Госдумы заявил, что СССР распался из-за культового фильма о валютной проститутке

«Итог? Страны не стало». Спикер Госдумы заявил, что СССР распался из-за культового фильма о валютной проститутке

Кадр: фильм «Интердевочка» Во время заседания Госдумы, на котором рассматривался законопроект о запрете пропаганды чайлдфри, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что показ фильма «Интердевочка» привел к распаду СССР.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
... и было их 290 миллионов
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9 час.
А
Александр
госдура!!!
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8 час.
М
Мария
Это верно. Но верно и то, что без предательства КГБ это было невозможно. И второе. Совпали интересы зарубежных интересантов и наших предателей. Кто привёл к власти Горбачёва? Андропов. Много к нему вопросов.
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8 час.

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