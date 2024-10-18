«Итог? Страны не стало». Спикер Госдумы заявил, что СССР распался из-за культового фильма о валютной проститутке

Кадр: фильм «Интердевочка» Во время заседания Госдумы, на котором рассматривался законопроект о запрете пропаганды чайлдфри, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что показ фильма «Интердевочка» привел к распаду СССР.
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